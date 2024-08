Eternights è in arrivo a ottobre su Nintendo Switch

Sviluppato e pubblicato da Studio Sai, Eternights arriverà su Nintendo Switch dal prossimo 17 ottobre. Il titolo sarà disponibile, sia nella versione digitale che in quella fisica, il pre-ordine sarà disponibile al prezzo di 29.99€. Ecco la recensione.

In Eternights il mondo che conosciamo viene stravolto da un evento misterioso che trasforma le persone in mostri violenti, oltre a ciò un enorme muro appare intorno alla città, con l’obiettivo di tenere le persone al loro interno. “Trascorri il tuo tempo in Eternights sopravvivendo a viaggi in diabolici dungeon e a intense battaglie in tempo reale contro nemici mostruosi. Utilizzando le tue abilità magiche e quelle dei tuoi compagni, abbatti i nemici con combo eleganti e devastanti. Ma le ore a disposizione sono poche e l’apocalisse non aspetta il primo bacio”, ha dichiarato il team.