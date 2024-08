Sviluppato e pubblicato da Square Enix, Visions of Mana è ora disponibile su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Dopo quindici anni dall’ultima volta, torna un nuovo capitolo della serie Mana, con l’obiettivo di interfacciarsi con i nuovi giocatori. Qua la recensione.

“È emozionante offrire ai giocatori un nuovo capitolo della serie principale Mana dopo 15 anni”, ha commentato Masaru Oyamada, Producer della serie Mana. “Speriamo che gli appassionati siano emozionati quanto noi di tornare nel mondo di Mana. Abbiamo lavorato tantissimo per rendere questo capitolo avvincente per gli appassionati della serie e accogliente per i neofiti. Ascoltando il respiro degli spiriti elementali nel mondo di Mana assisterete alla storia che attende Val e i suoi amici durante il loro viaggio.”