Concord avrebbe venduto poche decine di migliaia di copie

Sembra proprio che a poche persone interessi Concord, tanto che le vendite dello sparatutto competitivo targato Firewalk Studios sarebbero nell’ordine di poche decine di migliaia.

Secondo quanto riportato da Simon Carless di GameDiscover (tramite IGN), le prime stime di vendita di Concord si attesterebbero intorno alle 25 mila unità, suddivise in circa 15 mila per quanto riguarda la versione PS5, e le rimanenti 10 mila copie in formato PC. Un risultato che se confermato dovrebbe stupire poco, d’altronde l’hero shooter di Firewalk Studios ha fatto registrare sin da subito numeri preoccupanti per quanto riguarda gli utenti attivi, perlomeno su Steam.

Basti pensare che il picco di 697 utenti registrato al lancio (via SteamDB), già di per sè estremamente basso, non è più stato raggiunto: addirittura il picco giornaliero di utenti attivi in contemporanea supera di poco le 100 unità. Numeri davvero infelici per uno sparatutto online.

Secondo gli analisti, tra cui Mat Piscatella e Joost van Dreunen, i motivi di questo flop sarebbero da ricercare non solo nel marketing praticamente assente e nel conseguente scarso interesse da parte del pubblico, ma anche nelle modalità di vendita. D’altronde i principali competitor di Concord sono prodotti free-to-play, mentre lo sparatutto di Firewalk richiede un prezzo di ingresso di ben 40 euro. Di certto non ha aiutato nemmeno la qualità del gioco, piuttosto deludente, come peraltro sottolineato da Andrea Scibetta nella nostra recensione.