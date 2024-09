Star Wars Experience è in arrivo al Museo del Cinema di Torino

In occasione della mostra MOVIE ICONS. Oggetti dai set di Hollywood il Museo Nazionale del Cinema propone per domenica 15 settembre 2024 , “Star Wars Experience”, un evento dedicato al pubblico e agli appassionati del genere dove le legioni imperiali e ribelli di Star Wars arriveranno al Museo Nazionale del Cinema, sfilando per le vie del centro città, accompagnati dalla classica ‘Marcia Imperiale’, uno dei brani musicali più famosi dell’intera storia del cinema.

Lo spettacolo, messo in scena dai membri della 501st Italica Garrison (imperiali) e della Rebel Legion Italian Base (ribelli), i due gruppi ufficiali LucasFilm, continuerà all’interno del Museo, con tutti i figuranti a disposizione per foto e selfie o per discutere dell’universo Star Wars per tutto il pomeriggio. Qua, inoltre, ecco la recensione a cura del nostro Brom su Star Wars Outlaws.