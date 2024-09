Timbre Games riapre i battenti come studio indipendente

Dopo la chiusura di pochi mesi fa da parte di Sumo Group, Timbre Games ha riaperto i battenti come studio indipendente.

“Come molti di voi sapranno, Timbre Games Studio ha dovuto chiudere un paio di mesi fa, ma non eravamo ancora pronti a gettare la spugna,” si legge in un comunicato diffuso via LinkedIn. “Le persone fantastiche di Sumo Digital Ltd ci hanno aiutato nella transizione in uno studio completamente indipendente e ci hanno permesso di portare con noi il nome e il marchio Timbre Games, e siamo molto grati per il loro aiuto.”

Il CEO Joe Nickolls ha fatto sapere che lo studio ha unito le forze con Studio Capital Management, che aiuterà Timbre Games nello sviluppo del suo business. Al momento non è chiaro se il team ha assunto nuovamente il personale che era stato licenziato lo scorso giugno. Ricordiamo che al momento della chiusura Timbre impiegava circa un centinaio di dipendenti. Nel frattempo, sul sito dello studio è comparso un teaser, con buona probabilità collegato al prossimo progetto del team.