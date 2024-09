MSI presenta le cuffie da gaming MAESTRO 300

MSI ha presentato le nuove cuffie da gaming MAESTRO 300. Progettate per stabilire un nuovo punto di riferimento nella gamma di cuffie MSI, le MAESTRO 300 sono dotate di driver ad alta risoluzione da 40 mm finemente accordati da MSI con una struttura leggera e robusta, progettata per il comfort con padiglioni auricolari in memory foam ad alta densità disponibili in mesh traspirante o pelle proteica per un uso prolungato. Combinate con un microfono cardioide unidirezionale rimovibile per una massima chiarezza della voce senza rumore ambientale, le MAESTRO 300 offrono un pacchetto ben bilanciato.

I driver al neodimio ad alta risoluzione da 40mm offrono un paesaggio sonoro vivido che cattura ogni dettaglio in giochi, musica e film. Questi driver sono stati meticolosamente messi a punto dall’ingegneria audio MSI per bilanciare alti e bassi, garantendo un’esperienza audio ricca e realistica che migliora ogni momento dell’intrattenimento. Il microfono cardioide unidirezionale rimovibile riduce il rumore di fondo per conversazioni cristalline.

Con un peso di soli 247g, questo leggero headset presenta padiglioni auricolari girevoli e inclinabili, un archetto regolabile e padiglioni auricolari in memory foam ad alta densità. Gli utenti possono scegliere tra mesh traspirante per una sensazione fresca o pelle proteica per maggiore comfort e isolamento dal rumore, rendendolo perfetto per sessioni di gioco estese.

Le MAESTRO 300 sono versatili su tutte le piattaforme, offrendo compatibilità universale plug-and-play con PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite un cavo USB-C o un adattatore USB-C to A. A migliorare ulteriormente l’esperienza audio è il software Nahimic for headset, che fornisce suono surround 3D, riduzione del rumore per una comunicazione chiara e impostazioni audio personalizzabili.

Le cuffie MSI MAESTRO 300 saranno disponibili in Italia nel corso del mese di settembre.