Enotria: The Last Song, novità sulla versione Xbox

Dopo le accuse di ritardi nelle comunicazioni mosse da Jyamma Games nei confronti di Microsoft, nonché il conseguente rinvio a data da destinarsi della versione Xbox di Enotria: The Last Song, il responsabile della divisione gaming della Casa di Redmond è intervenuto direttamente per provare a risolvere la situazione.

Tramite un messaggio diffuso via social, Jyamma Games ha fatto sapere che Phil Spencer e il suo team si sono impegnati in prima persona per dare una mano. Lo studio italiano spiega di essere al lavoro a stretto contatto con Microsoft per far sì che Enotria venga pubblicato il prima possibile su Xbox Series X|S, come inizialmente previsto.

Non è stata fornita alcuna data, quindi non è chiaro se il gioco uscirà sulla console di Microsoft lo stesso giorno in cui vedrà la luce su PC e PS5, ossia il 19 settembre, oppure se bisognerà attendere un po’ di più.