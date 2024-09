The Plucky Squire si mostra in un nuovo trailer di gameplay

Devolver Digital e All Possible Futures hanno confezionato un nuovo trailer di gameplay di The Plucky Squire in preparazione dell’imminente lancio del gioco.

Nel filmato, l’eroe Jot ha intrapreso una missione per recuperare un arco magico. Possiamo osservarlo mentre passa dal 2D al 3D, sconfigge mostri, risolve enigmi, partecipa a dei combattimenti in stile RPG a turni, e mette in mostra le sue abilità di tiro con l’arco.

Ricordiamo che The Plucky Squire sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 17 settembre. Per saperne di più sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra anteprima.