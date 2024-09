Ender Magnolia: Bloom in the Mist in uscita a gennaio

Disponibile dalla fine di marzo su Steam in Accesso Anticipato (qui la nostra anteprima), Ender Magnolia: Bloom in the Mist è in uscita nella sua versione completa all’inizio del prossimo anno. A darne notizia ci hanno pensato il publisher Binary Haze Interactive e gli sviluppatori Live Wire e Adglobe.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist è un metroidvania con meccaniche action RPG ambientato nelle lande magiche di Vaporterra, una grande nazione che deve la sua prosperità a una vasta sorgente arcana sotterranea. Questa sorgente venne impiegata per creare gli homunculi, creature artificiali da sfruttare per far prosperare la nazione. Tuttavia, misteriosi vapori provenienti dal sottosuolo fecero impazzire questi homunculi, trasformandoli in mostri fuori controllo.

La protagonista Lilac fa parte degli “accordatori” e possiede il potere di salvare gli homunculi. Svegliandosi in un laboratorio sotterraneo del Settore inferiore, incontra una di queste forme di vita artificiali, fortemente implicata nella tragedia che ha sconvolto la nazione. Forte del patto stretto con questo homunculus, Lilac si mette in cerca dei suoi compagni e dei ricordi perduti, intraprendendo un viaggio attraverso la sconfinata Vaporterra.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist verrà pubblicato il 22 gennaio 2025 su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.