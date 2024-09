Sviluppato da Atlus e pubblicato da SEGA, Persona 3 Reload: Episode Aigis – The Answer – è ora disponibile su PC (Steam), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5. Si tratta del DLC presente nella versione FES del 2008 del terzo capitolo del franchise, ora ammodernato esattamente come il remake pubblicato lo scorso 2 febbraio proprio su PC e le varie console.

In Episode Aigis: -The Answer-, dopo aver risolto il mistero dell’Ora Buia, aver combattuto battaglie epiche nel Tartaro e aver vissuto le peripezie indimenticabili di Persona 3 Reload, i membri della S.E.E.S. si ritrovano intrappolati in un 31 marzo senza fine. Il giocatore dovrà addentrarsi nell’Abisso del Tempo con Aigis, affrontando nuove sfide e scopri la causa di questo strano evento, nonché la verità su cos’è accaduto nel finale del titolo principale.