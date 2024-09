PlayStation 5 Pro: dettagli e data d'uscita

Presentata ufficialmente nella serata di oggi da Mark Cerny, PlayStation 5 Pro, cui mancava soltanto la data d’uscita e l’ufficialità, arriverà anche nel mercato europeo dal prossimo 7 novembre 2024. “Negli ultimi quattro anni dal lancio di PS5, abbiamo lavorato duramente per far evolvere continuamente l’esperienza della console e offrire i fantastici giochi che i nostri giocatori si aspettano da noi. Oggi sono incredibilmente orgoglioso di annunciare il prossimo passo in questa evoluzione e di dare il benvenuto a PlayStation 5 Pro nella famiglia PlayStation, il nostro hardware per console più avanzato e innovativo fino ad oggi”, ha dichiarato Sony. Qua ulteriori dettagli.

GPU aggiornata: con PS5 Pro, si passa a una GPU che ha il 67% in più di unità di calcolo rispetto all’attuale console PS5 e il 28% di memoria più veloce. Nel complesso, ciò consente un rendering fino al 45% più veloce per il gameplay, rendendo l’esperienza molto più fluida.

Ray tracing avanzato: Sony ha aggiunto un ray tracing ancora più potente che fornisce una riflessione e una rifrazione della luce più dinamiche. Ciò consente ai raggi di essere lanciati al doppio, e a volte al triplo, della velocità dell’attuale console PS5, come mostrato su Horizon Forbidden West.

Upscaling basato sull’intelligenza artificiale: si sta anche introducendo PlayStation Spectral Super Resolution, un upscaling basato sull’intelligenza artificiale che utilizza una tecnologia basata sull’apprendimento automatico per fornire un’immagine nitida e nitida aggiungendo una straordinaria quantità di dettagli. Poco più in basso, ecco un’immagina esplecativa del prezzo ufficiale di PlayStation 5 Pro, che non avrà il lettore Blu-Ray, e sarà da prendere a parte: 799.99 euro.