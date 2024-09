Warhammer 40,000: Space Marine 2 a quota 2 milioni di giocatori

Uscito ufficialmente lo scorso 9 settembre, ma disponibile qualche giorno prima per gli acquirenti delle versioni premium, Warhammer 40,000: Space Marine 2 è già un successo.

Focus Entertainment ha fatto sapere che sono oltre 2 milioni gli utenti che stanno vestendo i panni del tenente Demetrian Titus per proteggere l’Imperium dalla minaccia tiranide. Da notare che il publisher non parla mai di vendite, ma è molto probabile che il numero di copie vendute si aggiri sempre attorno a quella cifra.

Basti pensare che Warhammer 40,000: Space Marine 2 non solo è tra i videogiochi più popolari su Steam, ma è anche in prima posizione tra i titoli più venduti sulla piattaforma digitale per PC. Non si conoscono tuttavia i dati delle versioni console. Per saperne di più sulle avventure di Titus vi invitiamo a leggere la nostra recensione.