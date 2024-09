MultiVersus: mostrato un primo gameplay di Le Superchicche

Warner Bros. Games ha pubblicato oggi un nuovo trailer di MultiVersus in cui svela che aggiungerà Le Superchicche e Nubia dell’universo DC al sempre più ampio roster di personaggi, come parte della Stagione 3: Sugar, Spice & Everything Nice. Basato sul trio di supereroine della celebre serie animata, Le Superchicche saranno disponibili nella Stagione 3 di Multiversus dal 17 settembre. Qua l’anteprima.

Il trio di supereroine Fiore, Molly e Bolle arriverà direttamente da Townsville per mettere tutti i cattivi al loro posto. Nel nuovo trailer vengono mostrate le abilità di combattimento delle Superchicche come personaggi di categoria Assassino, incluse le loro abilità uniche di squadra di sferrare calci, pugni e colpi in maniera coordinata, spiazzando gli avversari come un’unica macchina da combattimento, oltre alla possibilità di ciascuna di agire da leader, dando un tocco personale agli scontri con le proprie mosse speciali. Townsville, che i fan della serie riconosceranno, in arrivo prossimamente nella stagione. Inoltre, la Stagione 3 aggiungerà la nuova mappa Midnight Showing, che permetterà ai giocatori di sfidarsi sullo sfondo del cinema ispirato dal film Gremlins (1984).