Copa City: ecco ulteriori novità sul titolo di Triple Espresso

Sviluppato e pubblicato da Triple Espresso, Copa City, in arrivo nel 2025, si mostra ulteriori novità sulla produzione. Il primo tycoon calcistico, presenta l’Exclusive Gameplay Developer Commentary, emozionante panoramica sulle caratteristiche innovative del gioco. In uscita il prossimo anno su console e PC, la produzione promette di fondere l’emozione del calcio con profondi elementi di simulazione, consentendo ai giocatori di gestire, personalizzare e trasformare una città in vista di un monumentale evento calcistico.

In questo video commento, il team di sviluppo illustra nel dettaglio il gameplay coinvolgente e strategico di Copa City. Il gioco offre agli appassionati di calcio il potere di andare oltre la gestione delle squadre: potranno, infatti, prendere il controllo dei preparativi di un’intera città per ospitare partite di calcio di fama mondiale.