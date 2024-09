Unknown 9: Awakening, ecco il trailer narrativo

Unknown 9: Awakening, il gioco d’azione e avventura narrativo di Reflector Entertainment, sarà disponibile dal 18 ottobre 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Il giocatore seguirà il viaggio di Haroona, una Quaestor con capacità straordinarie ottenute dal Rovescio, una dimensione misteriosa che si sovrappone alla nostra. La sua missione è proteggere l’umanità dagli Ascendenti, che intendono utilizzare questa potente dimensione per alterare il destino degli uomini. Qua la nostra anteprima hands on.

Inoltre, sarà possibile scoprire le altre avventure del franchise. “Tutte condividono dei legami con Awakening e molte sono disponibili gratuitamente. L’avvincente primo numero della serie a fumetti Unknown 9: Torment presenta Jaden Crowe, un giovane ragazzo tormentato che rimane coinvolto in un’avventura incredibile. La stagione 1 di Unknown 9: Out of Sight segue alcuni podcaster soprannaturali alla ricerca di persone normali che conoscono l’ignoto”, ha dichiarato il team.