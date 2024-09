The Plucky Squire: disponibile il trailer di lancio

The Plucky Squire, sviluppato da All Possibile Futures e pubblicato da Devolver Digital, è ora disponibile su PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In questa avventura il giocatore vestirà i panni di Jot, un coraggioso guerriero con la capacità di saltare dalle pagine del suo mondo di fiabe 2D in uno strano regno 3D al di là.

Il giocatore parteciperà a momenti platform, rompicapi, azione e dozzine di bizzarri minigiochi di ispirazione retrò mentre ti imbarchi in una missione magica per sconfiggere il malvagio Humgrump e i suoi mostruosi servitori, mescolando e abbinando le parole per riscrivere la storia, fai squadra con un cast di personaggi colorati, migliora le tue abilità di combattimento sbloccando nuove abilità con la spada, in un mondo che unisce il 2D e il 3D. Ecco al recensione, a cura del nostro Marco Brom.