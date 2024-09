Fallout 76 Milepost Zero: ecco il trailer di lancio

Fallout 76 ha lanciato Milepost Zero, introducendo delle nuove funzionalità tra cui Legendary Crafting, una nuovo funzionalità C.A.M.P. chiamata Best Builds, oltre a miglioramenti per combattere gratuitamente su tutte le piattaforme.

Bethesda Game Studios ha rivelato ancora di più sull’aggiornamento, inclusa una nuova serie di missioni – A Bump in the Road. La missione consente ai giocatori di scortare carovane attraverso la regione di Shenandoah ed effettuare consegne restando in guardia da predoni e creature. I giocatori potranno inoltre reclutare anche una squadra composta da diverse professioni per costruire il proprio avamposto personale dove li attenderanno nuove ricompense.