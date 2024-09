Annunciato il bullet heaven Achilles: Survivor per PC

Dark Point Games ha annunciatto Achilles: Survivor, un bullett heaven roguelite che si inserisce nel filone degli emuli di Vampire Survivors. Questo spin-off di Achilles: Legends Untold verrà pubblicato su Steam in Accesso Anticipato.

Le fondamenta ludiche di Achilles: Survivor sono esattamente le stesse del genere di appartenenza, pertanto avremo modo di affrontare migliaia di nemici nel corso di brevi sessioni di gioco, acquisendo punti esperienza e sviluppando il proprio personaggio, ondata dopo ondata. Sarà inoltre possibile costruire delle strutture come fortificazioni e torri, così da avere ulteriori strumenti a disposizione per far fronte ai nemici.

Il gioco presenterà diversi personaggi giocabili, ciascuno con abilità di combattimento uniche: dai potenti attacchi corpo a corpo di Achille, ai tiri precisi di Paride, agli incantesimi di Pitia, e alla forza bruta di Bronte il Ciclope.

Achilles: Survivor non ha una data di uscita, ma sappiamo che verrà pubblicato entro la fine dell’anno, durante l’ultimo trimestre del 2024.