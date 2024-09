Frostpunk 2: vendite pari a 350 mila unità al lancio

Frostpunk 2 è già un successo: a distanza di tre giorni dal lancio, le vendite del videogioco gestionale targato 11 bit studios hanno superato quota 350 mila unità.

Ne hanno dato notizia gli stessi sviluppatori polacchi, che tramite un messaggio diffuso via social hanno dichiarato di aver già coperto i costi di produzione e marketing. “Un grande, grandissimo grazie a tutti per il vostro supporto! Ci scioglie (quasi) i nostri cuori congelati,” si legge nel messaggio. “Il lavoro non finisce qui, lavoriamo costantemente per migliorare la vostra esperienza con hotfix e patch, e il vostro feedback è inestimabile.”

Frostpunk 2 (qui la nostra recensione) ha riscosso un successo superiore rispetto al suo diretto predecessore: il primo Frostpunk, infatti, piazzò 250 mila copie al lancio, mentre a oggi ha venduto 5 milioni di unità.