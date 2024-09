Resident Evil 3: l'originale in uscita su GOG a breve

Dopo il primo capitolo della serie e il secondo, ecco che su GOG sta per fare capolino anche la versione originale di Resident Evil 3. Ci sono voluti circa quattro mesi per completare la trilogia, ma finalmente il terzo Resident Evil uscirà su GOG domani, mercoledì 25 settembre.

Come accaduto in precedenza, anche in questo caso il gioco è stato lievemente rimaneggiato per funzionare sui sistemi operativi moderni e per introdurre il supporto ai controller più diffusi (DualSense, DualShock 4, Xbox, Nintendo Joy-con). La versione in vendita da domani includerà anche la localizzazione in italiano e la modalità Mercenari.

Resident Evil 3 sarà venduto singolarmente su GOG al prezzo di € 9,99, mentre ricordiamo che è disponibile un bundle contenente tutti i primi tre Resident Evil al prezzo complessivo di € 24,99.