Predator: Hunting Grounds in uscita su PS5 e Xbox Series a ottobre

IllFonic ha annnunciato la data di uscita di Predator: Hunting Grounds nelle versioni per PS5 e Xbox Series X|S. Il videogioco multiplayer asimmetrico sarà disponibile sulle console della generazione corrente a partire dal 1° ottobre nel solo formato digitale.

Saranno disponibili la Standard Edition al prezzo consigliato di € 19,99; la Jungle Edition al prezzo consigliato di € 34,99; la Yautja Edition al prezzo consigliato di € 69,99.

La Standard Edition include il gioco base con un bonus: il temuto Feral Predator equipaggiato con la sua pistola Crossbolt, il Combistick e lo scudo. La Jungle Edition offrirà ai fan quanto sopra e in più molti dei Predator preferiti dai fan: City Hunter (’97), Samurai, Valkyrie e Viking, tutti dotati di armi personalizzate. La Yautja Edition è il pacchetto definitivo per gli appassionati. Questa edizione sbloccherà il gioco di base, il Feral Predator e quasi tutti i Predatori presenti nel DLC: Bionic Predator, City Hunter (’97), Cleopatra, Emissary, Exiled, Samurai, Valkyrie, Viking, Wolf. In più anche i pacchetti di Predator: Hunting Party (Captured, Falconer e Mr. Black Predators,) Hunting Party 2 (predatori amazzoni e pirati) Hunting Party 3 (Predatori Celtici, Chopper e Scar). Tutti dotati di armi personalizzate.

Infine, IllFonic fa sapere che pubblicherà un’edizione fisica per PS5 in collaborazione con Skybound Entertainment il 12 novembre 2024.