PlatinumGames acquisisce i diritti di The Wonderful 101

PlatinumGames ha acquisito i diritti del franchise di The Wonderful 101, in precedenza di proprietà di Nintendo. La società giapponese ha depositato un documento presso l’ufficio brevetti statunitense per comunicare il trasferimento dei diritti.

Ricordiamo che The Wonderful 101 venne pubblicato originariamente da Nintendo nel 2013 in esclusiva per Wii U, per poi essere portato anche su PC, PS4 e Nintendo Switch nel 2020 in versione rimasterizzata direttamene da PlatinumGames con il benestare della Casa di Kyoto.

L’acquisizione dei diritti potrebbe significare che Platinum abbia intenzione di riportare in auge la serie, ma al momento non si hanno ulteriori notizie a riguardo.