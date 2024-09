Behaviour Interactive acquisisce Red Hook Studios

A pochi giorni dalla chiusura di Midwinter Entertainment e a circa quattro mesi dal licenziamento di 95 persone per dare il via a un processo di ristrutturazione interna, Behaviour Interactive ha annunciato di aver acquisito Red Hook Studios, il team che ha dato i natali ai due Darkest Dungeon.

Stando a quanto dichiarato da Rémi Racine, co-fondatore di Behaviour Interactive, l’acquisizione di Red Hook Studios fa parte di una strategia più ampia che punta a rendere la società “sinonimo di horror“, come riportato sulle colonne di Game Developer. Il management vuole far sì che Dead By Daylight sia circondato da un catalogo di videogiochi horror, per questo Red Hook e Darkest Dungeon si adattano alla perfezione a questa strategia.

“Il supporto di Behaviour ci aiuterà a perseguire la nostra visione per il futuro di Red Hook e a concentrarci completamente sulla trasformazione di Darkest Dungeon in un vero e proprio colosso del genere dark fantasy,” ha dichiarato Chris Bourassa, co-fondatore di Red Hook Studios. Viene infine fatto sapere che Red Hook manterrà il controllo creativo e operativo dei suoi progetti.