Palworld disponibile a sorpresa su PS5

Pocketpair ha pubblicato a sorpresa la versione PS5 di Palworld, portando l’Accesso Anticipato del videogioco con i mostriciattoli sulla console di Sony.

Si tratta di una versione contenutisticamente in linea con quelle disponibili da tempo su PC e console Xbox. Il gioco è dunque venduto sul PlayStation Store al prezzo di € 28,99.

Piccola curiosità in chiusura: Palworld per PS5 non è disponibile in Giappone. Ciò potrebbe essere correlato alla causa intentata da Nintendo per violazione di brevetti, disputa legale a cui Pocketpair non ha mancato di rispondere.