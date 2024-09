Palworld: Pocketpair risponde alla causa di Nintendo

Dopo la denuncia e successiva citazione in giudizio di PocketPair da parte di Nintendo per presunte violazioni di brevetti, gli autori di Palworld hanno dichiarato di non essere ancora al corrente dei dettagli della causa. Di seguito riportiamo il comunicato integrale dello studio giapponese.

“Ieri è stata intentata una causa contro la nostra azienda per violazione di brevetti.

Abbiamo ricevuto notifica di questa causa e intraprenderemo le opportune azioni legali e le nostre indagini sulle rivendicazioni di violazione di brevetti. Al momento, non siamo a conoscenza degli specifici brevetti che siamo accusati di aver violato e non siamo stati informati di tali dettagli.

Pocketpair è una piccola azienda di videogiochi indie con sede a Tokyo. Il nostro obiettivo come società è sempre stato quello di creare giochi divertenti. Continueremo a perseguire questo obiettivo perché sappiamo che i nostri giochi portano gioia a milioni di giocatori in tutto il mondo. Il successo di Palworld quest’anno è stato una sorpresa, sia per i giocatori che per noi. Siamo rimasti sbalorditi dalla risposta straordinaria al gioco e abbiamo lavorato duramente per renderlo migliore per i nostri fan. Continueremo a migliorare Palworld e ci impegneremo a creare un gioco di cui i nostri fan possano essere orgogliosi.

È davvero un peccato che saremo costretti a dedicare molto tempo a questioni non correlate allo sviluppo del gioco per via di questa causa. Tuttavia, faremo del nostro meglio per i nostri fan e per garantire che gli sviluppatori di videogiochi indie non siano ostacolati o scoraggiati dal perseguire le loro idee creative.

Ci scusiamo con i nostri fan e sostenitori per qualsiasi preoccupazione o disagio che questa notizia abbia causato.

Come sempre, grazie per il vostro continuo supporto a Palworld e Pocketpair.”