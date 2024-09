Monster Hunter Wilds: annunciata la data di uscita

Capcom ha annunciato la data di uscita di Monster Hunter Wilds approfittando della cornice dello State of Play trasmesso da Sony.

Il trailer mette in risalto il mostro al centro della storia di Monster Hunter Wilds, Arkveld. Il misterioso Arkveld proviene da una specie che si pensava fosse estinta da tempo e possiede ali dalla forma unica, simili a catene. Dopo aver salvato il giovane Nata ai confini delle Terre Proibite, la Gilda dei Cacciatori raccoglie le sue risorse e forma la Commissione di Ricerca delle Terre Proibite per indagare sul misterioso Spettro Bianco che ha attaccato la casa di Nata. Per poter esplorare adeguatamente le Terre Proibite, la Commissione di Ricerca invia nell’area diverse unità. Tra queste, l’unità Avis, composta da Alma, Gemma, il cacciatore del giocatore e il suo Palico, e l’unità Astrum, che comprende la cacciatrice veterana Olivia, che può unirsi ai giocatori come cacciatore di supporto, insieme al suo Palico Athos, al biologo Erik e all’ingegnere Werner.

Monster Hunter Wilds sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 28 febbraio 2025. Saranno disponibili le versioni Standard, Deluxe e Premium Deluxe. L’edizione Deluxe contiene il gioco base di Monster Hunter Wilds e il Deluxe Pack, che include una serie di contenuti scaricabili cosmetici, come l’armatura Cacciatore a strati e set di adesivi. L’edizione Premium Deluxe include il gioco base di Monster Hunter Wilds, il Deluxe Pack, un Premium Bonus disponibile al lancio, un Cosmetic DLC Pack 1 in arrivo nella primavera del 2025 e un Cosmetic DLC pack 2 previsto per l’estate del 2025.