Nintendo presenta l'orologio sonoro Alarmo

Nintendo ha presentato l’orologio sonoro Alarmo, ossia una sveglia interattiva progettata per portare un pizzico dell’atmosfera dei mondi di gioco Nintendo nella routine quotidiana degli utenti.

L’orologio sonoro Nintendo Alarmo rileva i movimenti dell’utente, consentendogli di attivare la funzione snooze senza toccarlo o di spegnere la sveglia semplicemente alzandosi dal letto. È possibile personalizzare la propria routine e scegliendo fra 35 scene ispirate a cinque titoli Nintendo: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 e Ring Fit Adventure. All’orario impostato, Alarmo riprodurrà i suoni e la musica della scena scelta.

È poi possibile consultare le statistiche per scoprire quanto ci si muove nel sonno, impostare un segnale orario ispirato a uno dei giochi disponibili e scegliere fra la modalità inflessibile e la modalità gentile per la sveglia. Selezionando la modalità inflessibile, la sveglia si farà man mano sempre più insistente se si continua a restare a letto, mentre la modalità gentile offre un’esperienza più tranquilla. In più, con la modalità pulsante è possibile utilizzare Alarmo in modo più convenzionale, controllandone le funzioni come se fosse una sveglia classica. La funzione suoni d’oro permette di avviare la riproduzione di suoni e melodie rilassanti quando è ora di dormire. Inoltre, collegando il proprio account Nintendo si potranno scaricare scene aggiuntive tratte da Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons man mano che verranno rese disponibili tramite aggiornamenti gratuiti.

Segnaliamo infine che fino a metà gennaio 2025 Alarmo sarà acquistabile esclusivamente dai membri di Nintendo Switch Online e Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo tramite il My Nintendo Store. Successivamente sarà disponibile nei negozi.