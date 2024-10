L'originale Age of Empires III è stato rimosso dalla vendita

Microsoft ha rimosso la versione originale di Age of Empires III dalla vendita, quella targata Ensemble Studios classe 2007. La Casa di Redmond precisa che l’unica versione del gioco che continuerà a essere supportata è la Definitive Edition uscita nel 2020.

Non è tutto, i servizi multiplayer di Age of Empires III cesseranno di funzionare a partire dal 30 ottobre 2024. Ciò è dovuto alle tecnologie impiegate dal gioco che non sono più supportate. Le altre parti del gioco, dunque le campagne e le schermaglie, continueranno a essere fruibili da chiunque possieda il gioco.