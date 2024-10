Darkest Dungeon II avrà un nuovo eroe giocabile nel prossimo DLC: l'Abominio

Sviluppato e pubblicato da Red Hook Studios, Darkest Dungeon II rimpinguerà la sua esperienza con un nuovo eroe giocabile, denominato “L’Abominio”. Il DLC a pagamento Inhuman Bondage uscirà insieme a The Hunger of the Beast Clan, il primo dei tre moduli tematici della nuovissima modalità di gioco Kingdoms, in arrivo su Darkest Dungeon II più avanti nel 2024 come aggiornamento gratuito.

Dotata di una struttura di gioco completamente rivisitata, Kingdoms è un’esperienza parallela alla modalità di gioco Confessioni. I giocatori avranno il compito di difendere il regno dalle incursioni di nuove fazioni nemiche. Qua la recensione a cura del nostro Solar.