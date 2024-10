Metaphor: ReFantazio, è record di vendite per il titolo di ATLUS

Disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam), Metaphor: ReFantazio ha raggiunto un importante traguardo di vendite, svettando tre le opere più apprezzate su Steam, la piattaforma di Valve Corporation e raggiungendo, quindi, un milione di copie vendute in tutto il mondo. Qua la recensione di Danilo Dallafrana.

“Metaphor: ReFantazio in un mondo di fantasia unico in cui il tuo protagonista viaggerà in compagnia di una fata, Gallica, per spezzare la maledizione lanciata sul principe perduto del regno. Controlla il tuo destino, affronta le tue paure e risveglia i magici poteri degli “archetipi” che giacciono sopiti nel tuo cuore”, ha dichiarato il team.