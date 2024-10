Frogbyte LAN Party: l'edizione 2024 si terrà a novembre

L’associazione Frogbyte ha presentato l’edizione 2024 del Frogbyte LAN Party, che per la prima volta nella sua storia si apre anche al mondo console.

L’edizione di quest’anno offrirà 200 postazioni BYOC+ (Bring Your Own Computer/Console), consentendo di accogliere sia i tradizionali giocattori PC che quelli console: “Abbiamo progettato un evento in cui tutti possano condividere la passione per il gaming e competere in un ambiente amichevole e accogliente,” si legge nel comunicato arrivato in redazione.

Come ogni anno, anche durante l’edizione 2024 saranno disponibili attività competitive e altre per un gioco più rilassato. I tornei saranno organizzati per tutti i livelli di abilità e avranno come oggetto i seguenti titoli: EA Sports FC 25, Fortnite, Fall Guys, League of Legends, The Finals, Trackmania United Forever, Doom II, PUBG Battlegrounds, WH40K: Speed Freeks (con supporto diretto degli sviluppatori), Deadlock, Rocket League e Worms Revolution. Mentre le attività “fun” riguarderanno Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Wreckfest, Day of Defeat Source, Blackwake, Terraria.

Gli organizzatori affermano che Frogbyte LAN Party 2024 sarà l’occasione perfetta per creare nuove amicizie e confrontarsi con altri appassionati di videogiochi, in quello che viene descritto come un “grande campeggio gaming“. Saranno infatti disponibili dormitori e servizi, oltre a un supporto tecnico curato dallo staff e a un’area ristoro.

L’appuntamento con l’edizione 2024 del Frogbyte LAN Party è dunque fissato dal 15 al 17 novembre presso Games & Co. Pordenone Fiere, in Viale Treviso 1. Per iscriversi, prenotare un posto e consultare tutti gli altri dettagli dell’evento, vi invitiamo a dirigervi sul sito ufficiale dell’associazione Frogbyte.