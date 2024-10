Sviluppato da Stormind Games e pubblicato da Saber Interactive, A Quiet Place: The Road Ahead è ora disponibile su PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A Quiet Place: The Road Ahead è un videogioco d’avventura horror in single player ispirato alla serie di film.

In questo spin-off, il giocatore vivrà l’avventura di una giovane donna che dovrà superare le insidie dell’apocalisse mentre affronterà profondi conflitti familiari e imparando a fare i conti con le proprie paure.