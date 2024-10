Flint: Treasure of Oblivion rivela un nuovo video di gameplay commentato

Microids e Savage Level presentano un nuovo video del loro RPG tattico, Flint: Treasure of Oblivion. Il filmato offre oltre 4 minuti di gameplay commentato, che mostra ai giocatori le meccaniche del gioco e il mondo a tema piratesco, provato dal nostro Alteridan.

In Flint: Treasure of Oblivion i giocatori esploreranno ambienti coinvolgenti interagendo con gli abitanti del luogo per progredire nella storia e sbloccare missioni aggiuntive. Nel corso dell’esplorazione, i giocatori dovranno raccogliere carte con oggetti legati alla storia e alle tattiche. Queste carte permettono a Flint e al suo equipaggio di salire di livello, di ottenere nuove armi e di migliorare i propri tiri di dado e attributi come difesa, destrezza e salute. Grazie a questo sistema di gioco, i giocatori potranno utilizzare accessori, abilità e attributi nelle fasi di combattimento.

Prima di salpare, i giocatori dovranno comporre una squadra eterogenea scegliendo tra i pirati reclutati nelle varie classi, ognuna con le proprie abilità specifiche, tra cui chirurgo, filibustiere o timoniere. I diversi marinai possono completarsi a vicenda e le combo possono essere eseguite accoppiando due membri della stessa classe, creando situazioni che possono cambiare il corso di un combattimento.