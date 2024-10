Little Nightmares III: un nuovo trailer in tempo per Halloween

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Little Nightmares III giusto in tempo per Halloween.

Il video presenta delle sequenze di gioco tratte dal capitolo Candy Factory, nonché un primo inquietante incontro con il suo disturbato e crudele abitante, il Supervisore. Nel filmato assistiamo ai protagonisti Low e Alone mentre vagano nella lugubre Candy Factory, dove gli operai della Herd lavorano giorno e notte, producendo montagne di dolcetti sotto lo sguardo agghiacciante del Supervisore. Ma mentre si aggirano per le strutture, non riescono a scrollarsi di dosso la sensazione di essere osservati anche loro. Low e Alone dovranno pensare e agire mano nella mano per fuggire da questo incubo di follia dolciaria.

Little Nightmares III verrà pubblicato nel 2025 su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.