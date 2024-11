SEGA lavora a un nuovo Virtua Fighter

SEGA ha confermato di essere al lavoro su un nuovo Virtua Fighter, la celebre saga di picchiaduro progettata inizialmente da Yu Suzuki.

“Abbiamo un ventaglio di videogiochi in fase di sviluppo in questo momento che rientrano nella categoria legacy che abbiamo annunciato l’anno scorso ai The Game Awards,” ha dichiarato Justin Scarpone, il nuovo responsabile transmediale della società giapponese intervistato da VGC. “Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi, e abbiamo un altro Virtua Fighter in lavorazione. E quindi tutto questo è molto emozionante.”

Scarpone ha poi parlato dei progetti transmediali di SEGA, tra cui serie animate e live action ispirate ai franchise storici prodotti dalla società, senza però fornire ulteriori dettagli su questo nuovo Virtua Fighter. Ricordiamo che la serie principale è ferma al quinto capitolo, il quale è stato oggetto di un rifacimento qualche anno fa.