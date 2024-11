Take-Two ha venduto Private Division a un acquirente ignoto

Take-Two Interactive ha confermato di aver venduto Private Division a un acquirente al momento ignoto per una somma imprecisata.

L’etichetta di publishing fondata nel 2017 ha negli anni pubblicato diversi videogiochi di piccole e medie dimensioni, tra cui citiamo The Outer Worlds, OlliOlli World e Rollerdrome dell’ormai defunta Roll7, Kerbal Space Program 2, Disintegration e molti altri, mentre sta per pubblicare Tales of the Shire. Private Division ha inoltre in ballo l’Accesso Anticipato di No Rest for the Wicked, il nuovo videogioco di Moon Studios, tuttavia questo rimarrà di proprietà di Take-Two Interactive dopo la cessione dell’etichetta.

“Abbiamo preso questa decisione strategica in modo da poter concentrare tutte le nostre risorse sulla crescita a lungo termine dei nostri business principali“, ha dichiarato il CEO di Take-Two Strauss Zelnick tramite le colonne di GamesIndustry. “Siamo davvero i migliori nell’ambito delle grandi esperienze AAA. Abbiamo le proprietà intellettuali più importanti nel settore dell’intrattenimento interattivo, alcune delle proprietà intellettuali più importanti nel settore dell’intrattenimento in generale e realizzare sequel di franchise amati e creare nuove proprietà intellettuali di successo è la nostra missione. Il team di Private Division ha fatto un ottimo lavoro nel supportare gli sviluppatori indipendenti e, quasi alla pari, ogni progetto che ha supportato ha avuto successo. Tuttavia, la portata di quei progetti era, sinceramente, piuttosto ridotta e noi siamo nel business dei blockbuster.”

Zelnick ha poi fatto sapere che l’acquirente di Private Division verrà reso pubblico in una data successiva.