Avvistato Divinity: Original Sin 2 per PS5 e Xbox Series X|S

Forte del successo riscosso da Baldur’s Gate 3, Larian Studios potrebbe provare a cavalcare quest’onda pubblicando una nuova versione di Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition su PS5 e Xbox Series X|S.

Sul sito del PEGI, l’ente europeo di classificazione dei videogiochi, sono comparse le versioni per le console dell’attuale generazione di questo videogioco di ruolo sviluppato dallo studio belga. È dunque molto probabile che Larian stia per pubblicare un aggiornamento del gioco rivolto ai possessori delle console PlayStation e Xbox più recenti.

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition è già disponibile da anni su PS4 e Xbox One (qui la nostra recensione), ma una nuova versione potrebbe far conoscere il gioco a chi non ha avuto modo di apprezzarlo in passato.