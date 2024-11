S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è in fase gold, uscirà a breve

Lo abbiamo aspettato per anni, abbiamo sofferto a lungo a causa dei numerosi rinvii, ma questa volta finalmente ci siamo: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è entrato in fase gold.

Gli sviluppatori di GSC Game World hanno annunciato che il gioco è finalmente pronto per la commercializzazione e che, salvo eventi apocalittici, uscirà su PC e Xbox Series X|S il prossimo 20 novembre.

Ricordiamo che il team ha dovuto patire davvero molto per portare a termine lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, compresa l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e conseguenti attacchi hacker costanti. Per saperne di più, la storia del team e delle tante sfide che ha dovuto affrontare è stata immortalata in un documentario prodotto da Xbox e diretto da Andrew Stephan.