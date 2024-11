Indiana Jones e l'Antico Cerchio: una panoramica sul gameplay

Bethesda e MachineGames hanno confezionato un lungo video promozionale che offre una panoramica sul gameplay di Indiana Jones e l’Antico Cerchio.

Nel filmato, l’audio director Pete Ward accompagna i giocatori alla scoperta delle diverse meccaniche e feature del gioco in uscita il 9 dicembre su PC e Xbox Series X|S.

Ambientato tra gli eventi de I Predatori dell’Arca Perduta e L’Ultima Crociata, Indiana Jones e l’Antico Cerchio porterà i giocatori in un viaggio attorno al mondo per cercare di svelare un nuovo mistero e sventare un complotto ordito dalle forze del male. Ma per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra più recente anteprima curata da Stefano Calzati.