Mortal Kombat 1: Kaos sovrano, svelato il gameplay di Ghostface

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Mortal Kombat 1: Kaos sovrano. Il video presenta Ghostface, l’identità che gli antagonisti assumono nel film horror Scream, che si unirà alle file dei combattenti del titolo dal prossimo 19 novembre in early access per i possessori dell’espansione, e sarà disponibile per tutti il 26 novembre. Qua la nostra recensione.

Il trailer mostra da vicino le mosse di Ghostface con il coltello da caccia con cui infliggere dolore agli avversari, e la sua abilità di muoversi rasoterra per attacchi furtivi, nonché la possibilità di chiamare un compagno per aiutarlo nel combattimento. Il video rivela anche la sua spaventosa seconda Fatality e offre un assaggio della sua Animality, la brutale mossa finale che gli permette di trasformarsi in un avvoltoio letale per annientare gli avversari sconfitti. Le mosse finali Animality, tanto amate dai fan, sono ora disponibili come contenuto scaricabile gratuito per tutti i giocatori