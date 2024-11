Sony starebbe per acquisire Kadokawa Corporation

Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, che cita fonti anonime a conoscenza dell’accordo, Sony starebbe portando avanti una trattativa con Kadokawa Corporation per l’acquisizione di quest’ultima. Stando alle indiscrezioni, la trattativa sarebbe già in uno stadio avanzato, tanto che l’accordo finale potrebbe essere firmato già nelle prossime settimane.

Kadokawa Corporation è un gruppo che possiede diverse sussidiarie ed è attiva in diversi ambiti dell’intrattenimento, dalla produzione di show televisivi e anime fino ovviamente allo sviluppo di videogiochi. Tra gli studi di proprietà di Kadokawa, infatti, troviamo FromSoftware, Spike Chunsoft, Acquire e Gotcha Gotcha Games.

Ricordiamo, infine, che Sony detiene già una quota del 2% in Kadokawa e del 14,09% in FromSoftware. Né Sony né Kadokawa hanno commentato le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore.