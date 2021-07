Casey Hudson ha fondato Humanoid Studios

Dopo aver lasciato BioWare lo scorso mese di dicembre, Casey Hudson ha annunciato l’apertura del suo nuovo studio di sviluppo: si tratta di Humanoid Studios.

Per adesso il team è ancora in fase di costituzione, pertanto Hudson sta cercando diverse figure chiave da innestare all’interno dell’organico in modo tale da far partire quanto prima i lavori su una nuova IP. Purtroppo non si conoscono i dettagli sull’opera prima di Humanoid Studios, dunque speriamo di saperne di più sul prossimo progetto del director della trilogia di Mass Effect.

