Children of the Sun: ecco l'aggiornamento gratuito Nightmare Paralysis

Children of the Sun, lo sparatutto di Devolver Digital e sviluppato dal solo-dev di Berlino René Rother, s’infoltisce con un nuovo aggiornamento, denominato Nightmare Paralysis. Nightmare Paralysis introduce un’impegnativa nuova modalità orda che porterà al limite i letali poteri telecinetici della RAGAZZA. Qua la recensione.

In un viaggio mortale in una storia oscura, il giocatore controllerà la traiettoria di un singolo proiettile e scatenerà la furia della RAGAZZA, intenta a vendicarsi della setta che le ha rovinato la vita, in un rompicapo-sparatutto tattico.