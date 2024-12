L'antiterrorismo UK fa rimuovere un gioco pro-Palestina da Steam

Uno sparatutto che punta a rappresentare il conflitto israelo-palestinese dal punto di vista della Palestina è finito sotto la lente di ingrandimento dell’antiterrorismo del Regno Unito, che ne ha ordinato la rimozione dalla vendita su Steam. Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque, questo il titolo del videogioco, non è più acquistabile nel paese d’Oltremanica su disposizione della Counter Terrorism Internet Referral Unit (CTIRU), tuttavia rimane in commercio in altri paesi, tra cui l’Italia e – ironicamente – Israele.

Fursan al-Aqsa è stato realizzato da Nidal Nijm, uno sviluppatore brasiliano di origini palestinesi, il quale sarebbe stato contattato direttamente da Valve per essere informato della dispozione dell’antiterrorismo britannico. Questa la segnalazione di Valve, come riportato da GamesIndustry: “Siamo stati contattati dal Counter Terrorism Command of the United Kingdom, in particolare dalla Counter Terrorism Internet Referral Unit (CTIRU). Come avviene nel caso di ogni autorità che supervisiona e governa quali contenuti possono essere resi disponibili in una regione, dobbiamo soddisfare le loro richieste.”

“Non biasimo né Valve né Steam, la colpa è del governo e delle autorità del Regno Unito che sono incazzati per un videogioco,” ha dichiarato Nidal Nijm. “Sulla base della loro logica imperfetta, anche l’ultimo Call of Duty Black Ops 6 dovrebbe essere bandito. Giochi come un soldato americano e vai in Iraq per uccidere gli iracheni. Quello che posso dire è che notiamo chiaramente i doppi standard.”

Inoltre, pare che la disposizione dell’antiterrorismo britannico abbia sortito l’effetto opposto a quello sperato, come spesso accade in questi casi, portando a un aumento repentino della popolarità di Fursan al-Aqsa e a un conseguente incremento delle vendite.

Di conseguenza, Nidal Nijm ha modificato la pagina del prodotto su Steam per includere la seguente dichiarazione: “Questo videogioco non promuove il ‘terrorismo’, l’antisemitismo, l’odio verso gli ebrei o verso altri gruppi. Questo è un messaggio di protesta contro l’occupazione militare israeliana delle terre palestinesi. Fursan al-Aqsa è un videogioco di guerra come molti altri qui su Steam (Six Days in Fallujah, Call of Duty e altri).” La dichiarazione continua: “Tutti i personaggi, l’arte e le trame raffigurati in questo videogioco sono frutto di pura fantasia. Qualsiasi somiglianza con persone, vive o morte, è puramente casuale. La trama di questo gioco è una storia di fantasia ispirata a fatti reali. Anche i gruppi politici e militari raffigurati nel gioco sono di fantasia. In questo gioco, il giocatore non spara a civili israeliani, donne, bambini, anziani, solo a soldati. Inoltre, in questo gioco NON ci sono immagini di contenuti sessuali, droghe illecite, profanazione religiosa, incitamento all’odio contro qualsiasi gruppo, etnia o religione, propaganda antisemita contro gli ebrei, propaganda nazista o apologia di gruppi terroristici e/o altri atti illeciti. Questo gioco contiene solo la rappresentazione virtuale del Movimento di Resistenza Palestinese contro l’Occupazione Militare Israeliana, che è ufficialmente riconosciuto dalle Nazioni Unite (ONU). Questo gioco è stato approvato per la pubblicazione dal Dipartimento di Giustizia del Governo Brasiliano, Sezione di Classificazione per Età.”