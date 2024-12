Sony svela ufficialmente My First Gran Turismo per PS4 e PS5

Confermando le indiscrezioni che abbiamo riportato qualche giorno fa, Sony ha presentato ufficialmente My First Gran Turismo, in uscita venerdì 6 dicembre su PS4 e PS5.

Si tratta di una versione per così dire “lite” di Gran Turismo 7, disponibile gratuitamente da domani. Questa include tre eventi di gara, tre prove a tempo, tre rally musicali e una serie di prove patente, accanto a 18 auto da provare su alcuni dei tracciati iconici della serie, come Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway e Trial Mountain Circuit. Inoltre, la versione PS5 supporta PlayStation VR2.

“Che si tratti di avvicinare per la prima volta i più giovani alle corse o di riaccendere una passione per la guida ormai dimenticata, My First Gran Turismo è stato progettato per essere sia accessibile che coinvolgente, pensato per tutti, senza limiti di età o di livello di abilità alla guida,” ha dichiarato Kazunori Yamauchi, il presidente di Polyphony Digital.