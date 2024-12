SYNDUALITY Echo of Ada, ecco il nuovo trailer

SYNDUALITY Echo of Ada, sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, è attualmente giocabile attraverso un nuovo network test. Il nuovo trailer, disponibile da oggi, permettere ai giocatori di familiarizzare con il gameplay e le meccaniche prima di lanciarsi nel cuore dell’azione. Questo System Trailer mostra anche alcune meccaniche e feature che saranno disponibili al lancio del gioco a gennaio.

In SYNDUALITY: Echo of Ada, i giocatori impersonano i “Drifter” e salgono a bordo del CRADLE alla ricerca dei cristalli AO, una rara risorsa, e per scoprire cose è accaduto ad Amasia Sceglieranno anche un Magus, la loro AI companion che li accompagnerà sul campo e con cui dovranno creare un legame, cercando di sopravvivere alle minacce che si presenteranno durante le missioni: dai mostri agli altri giocatori.

