DRAGON BALL: Sparking! ZERO, ecco il nuovo aggiornamento

DRAGON BALL: Sparking! ZERO, sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, aggiunge ulteriori novità. Si tratta della modalità Multiplayer in locale, in particolare, è sotto i riflettori: i giocatori possono ora divertirsi con i propri amici in locale in tutte le mappe disponibili nel gioco, permettendo di scegliere i propri ambienti preferiti senza restrizioni.

Inoltre, sono stati aggiunti alcuni miglioramenti e bilanciamenti che portano benefici all’interfaccia utente e al gameplay. Il giocatore potrà scatenare la forza di oltre 180 personaggi tratti dalla serie anime e manga e alcuni film della serie Dragon Ball. Ogni personaggio possiede abilità speciali, trasformazioni e tecniche uniche e caratteristiche.