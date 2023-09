Hideki Kamiya sta per lasciare PlatinumGames

PlatinumGames ha annunciato che Hideki Kamiya sta per lasciare la compagnia che ha co-fondato nel 2007 assieme all’attuale CEO Atsushi Inabata, oltre che a Shinji Mikami e Tatsuya Minami.

Tramite un messaggio diffuso via social, lo studio giapponese ha fatto sapere che Kamiya rimarrà in PlatinumGames fino al 12 ottobre 2023. Il game designer ha già dichiarato che rimarrà nell’industria dei videogiochi per continuare a creare prodotti videoludici alla sua maniera. Lo stesso Hideki Kamiya ha aggiunto che la decisione di lasciare PlatinumGames non è stata facile.

Durante la sua carriera in PlatinumGames, Kamiya ha diretto Bayonetta, The Wonderful 101 e Sol Cresta, ma è stato anche game director di Scalebound, l’esclusiva Xbox One che non ha mai visto la luce a causa della sua cancellazione. Ha inoltre supervisionato altri progetti, tra cui Astral Chain per Nintendo Switch e World of Demons per mobile.