Afterlove EP in uscita a San Valentino su PC e console

Pikselnesia e il publisher Fellow Traveller hanno annunciato la data di uscita di Afterlove EP, l’avventura narrativa di cui abbiamo già parlato quest’anno in occasione del nostro articolo sullo Steam Next Fest.

Ideato da Mohammad Fahmi, già creatore di Coffee Talk e What Comes After purtroppo scomparso prematuramente nel 2022 all’età di 32 anni, Afterlove EP racconta la storia di Rama, un ragazzo indonesiano che sta affrontando la perdita della sua ragazza Cinta. L’avventura di Pikselnesia presenta meccaniche tipiche dei videogiochi musicali e dei simulatori di appuntamenti, con un focus particolare sulla narrazione.

Afterlove EP verrà pubblicato il 14 febbraio 2025 su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.