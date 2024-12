S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, la versione PS5 non è in programma

Pubblicato alla fine di novembre, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha subito riscosso un grande successo trasversale, sia di pubblico che di critica (qui la nostra recensione), tanto che il videogioco sviluppato da GSC Game World ha già recuperato tutti i costi di sviluppo e sta iniziando a macinare profitti per lo studio ucraino.

Alla luce di questo successo, non stupisce che in molti siano interessati a un’eventuale versione PS5 del gioco. Ricordiamo che al momento S.T.A.L.K.E.R. 2 è disponibile solo su PC e Xbox Series X|S, ma purtroppo per ora le cose non sembrano destinate a cambiare. Intervenendo sulle colonne di Tech4Gamers, il game director Ievgen Grygorovych ha dichiarato che il team è interamente concentrato sul supporto delle versioni esistenti del gioco, dunque non vi è alcun piano per lo sviluppo di una conversione per PS5.